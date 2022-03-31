Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışma neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında yapılan aramada; 5 bin 96 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen gelir olarak 7 bin 45 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title