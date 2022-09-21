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Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 buçuk kilogram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 buçuk kilogram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretini önlemek amaçlı jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Merkezyeniköy Mahallesi'nde M.A. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 2 buçuk kilogram kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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