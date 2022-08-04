Son dakika haber | Jandarmadan turistlere bilgilendirici trafik eğitimi Son dakika haberleri... Antalya'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce turistlere kendi dillerinde bilgilendirici trafik eğitimi veriliyor. Antalya'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce turistlere kendi dillerinde bilgilendirici trafik eğitimi veriliyor. 2022 yılında Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan, 'Yabancılara Kendi Dillerinde Trafik Eğitimi' projesi çerçevesinde, yabancı dil bilen trafik jandarması ekiplerince toplamda 3 bin turiste İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde bilgilendirici trafik eğitimi verildi. 10 bin broşür dağıtılırken, hazırlanan görseller Antalya merkez ve ilçelerinde bilboardlarda sergilendi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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