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Son dakika haber: Jandarmadan suça karışan 626 internet sitesine ulaşım engeli

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Son dakika haber: Jandarmadan suça karışan 626 internet sitesine ulaşım engeli

Son dakika haber... DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2022 yılı Eylül ayında yaptığı çalışma sonucu internet üzerinden işlenen suçlarla karıştığı tespit edilen 626 internet sitesine erişim engellendi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2022 yılı Eylül ayında yaptığı çalışma sonucu internet üzerinden işlenen suçlarla karıştığı tespit edilen 626 internet sitesine erişim engellendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Eylül ayı içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde yurtdışı üzerinden yayın yapan 321 adet müstehcen, 275 adet yasadışı bahis ve 30 adet oltalama suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince toplam 626 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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