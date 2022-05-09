Son dakika haber | Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu

RİZE (İHA) - Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda Rize'ye getirilmeye çalışılan onlarca paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Y.K isimli şahsın Artvin ilinden temin ettiği onlarca paket kaçak sigaraları minibüsü ile Rize iline getireceği ve piyasaya süreceği bilgisini elde etti. Ekipler Rize'nin Fındıklı ilçesinde sahil yolunda yapılan aramalarda durdurulan aracın içerisinden 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aracından kaçak sigara çıkan Y.K. isimli şahsa 7 bin 200 TL idari para cezası kesilirken, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa