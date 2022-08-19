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Son dakika haber! Jandarmadan Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber! Jandarmadan Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik ekipleri Kdz. Ereğli ve Kozlu ilçelerinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik ekipleri Kdz. Ereğli ve Kozlu ilçelerinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, Kdz. Ereğli ve Kozlu ilçelerinde adli makamlardan arama kararı alınarak bir otomobil ve evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir araç, araç içerisinde bulunan şahıs ve birde evde 3 kök kenevir, 1 adet av tüfeği ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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