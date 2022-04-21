Son dakika haber: Jandarmadan kargo aracına kaçak sigara ve tütün operasyonu

BOLU (İHA) - Bolu'da, jandarma ekiplerinin kargo aracına yaptıkları operasyonda 5 bin 660 paket kaçak sigara ve 525 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan kargo aracında kaçak sigara ve tütün taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 5 bin 660 paket kaçak sigara ve 525 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa