Son dakika haber... Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA (İHA) - Malatya'da jandarma tarafından düzenlene FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Battalgazi ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirilerek şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği belirtildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa