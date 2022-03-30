Son dakika haber... Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Malatya'da jandarma tarafından düzenlene FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
MALATYA (İHA) - Malatya'da jandarma tarafından düzenlene FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Battalgazi ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirilerek şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği belirtildi. - MALATYA
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