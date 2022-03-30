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Son dakika haber... Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri... Malatya'da jandarma tarafından düzenlene FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da jandarma tarafından düzenlene FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Battalgazi ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirilerek şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği belirtildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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