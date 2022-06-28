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Son dakika haber! Jandarmadan "Dumansız hava sahası" operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Jandarmadan 'Dumansız hava sahası' operasyonu

Son dakika habere göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden kaçak sigara satışı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden kaçak sigara satışı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 7 bin 250 paket elektronik sigara, 500 adet çeşitli markalara ait elektronik kaçak sigara cihazı, 24 bin 300 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden tütün dükkanlarına ve elektronik sigara üreticilerine kaçak sigara satışı yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde; suç örgütünün yapılanması deşifre edildi.

Şüphelilerin internet üzerinden satışa çıkardıkları kaçak sigara ve elektronik sigara cihazlarının tutulduğu depolara eş zamanlı operasyon düzenlendi.9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 7 bin 250 paket elektronik sigara, 500 adet çeşitli markalara ait elektronik kaçak sigara cihazı, 24 bin 300 paket doldurulmuş makaron ile 26 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kurdukları yapılanma ile internet üzerinden kaçak sigara satarak haksız kazanç elde eden 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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