Son dakika haber... Jandarmadan avcılara 'Avlanma' eğitimi

Jandarmadan avcılara 'Avlanma' eğitimi

AKSARAY - Aksaray'da doğal hayatın korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan jandarma doğa koruma timleri, avcılara yönelik avlanma eğitimi verdi.

Aksaray'da doğal hayatın ve yaban hayvan popülasyonunun korunması amacıyla kaçak ve yasak yöntemler ile avlanmanın engellemesine çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi avcılara yönelik eğitim verdi. Aksaray Kara ve Su Avcıları Derneği üyesi olan avcılara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, avlanma kültürü ve etiği konuları hakkında eğitim veren jandarma ekipleri özellikle korunması gereken hayvanlara dikkat çekti. Doğal yaşamın sürdürülebilirliği çerçevesinde avlanması yasaklı hayvanların kesinlikle avlanmamasının anlatıldığı eğitimde avcılar da merak ettikleri ve kafalarına takılan sorulara yanıt buldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, hayvanların ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.