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Son dakika haber... Jandarmadan 27 olayda 29 şüpheliye gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Jandarmadan 27 olayda 29 şüpheliye gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca 14-21 Eylül tarihleri arasında 27 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 14 tabanca, 3 av tüfeği ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca 14-21 Eylül tarihleri arasında 27 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 14 tabanca, 3 av tüfeği ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 14-21 Eylül tarihleri arasında 27 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında birçok suçlu ve suç unsurunu ele geçirdi. Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde; 14-21 Eylül tarihleri arasında toplam 27 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 29 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, olaylarda; 20 bin 397 kilogram kubar esrar, 575 kök kenevir bitkisi, 48 gram metamfetamin, 15 kök skunk bitkisi, 16 bin 800 adet dolu makaron, 14 adet tabanca, 2 bin 317 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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