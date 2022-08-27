Son dakika haber: Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da jandarma ekiplerince Hendek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sakarya'da jandarma ekiplerince Hendek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede ekipler, Hendek ilçesi Kalayık Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca 4 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Konuya ilişkin L.B. ve oğlu S.B. gözaltına alındı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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