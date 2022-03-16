Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor - Haberler

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Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

Son dakika haberi: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçı ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirirken olaylarla ilgili olarak 39 şahıs hakkında işlem başlattı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçı ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirirken olaylarla ilgili olarak 39 şahıs hakkında işlem başlattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 09-15 Mart tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyon sonucu; 4 kilo 254 gram jamaika, 601 gram metamfetamin, 244 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 31 adet mühimmat, 1 adet kama, 2 adet hassas terazi, 13 bin 465 Türk Lirası ele geçirdi. Olaylarla ilgili 39 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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