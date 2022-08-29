Son dakika haber | Jandarma Selçuklu dönemine ait 286 adet sikke ele geçirdi: 3 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Selçuklu dönemine ait 286 adet gümüş sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda H.Ö.'nün (30) idaresindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 286 adet Selçuklu dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi. Olayla ilgili E.S.(46) ve Y.D. (48) de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN