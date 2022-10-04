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Son dakika haber... Jandarma sakak hayvanları konusunda miniklerde farkındalık oluşturdu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Jandarma sakak hayvanları konusunda miniklerde farkındalık oluşturdu

Son dakika haberler: Denizli'de jandarma tarafından öğrencilere yaşamın sokaktaki hayvanlar için kolay olmadığı, onları da kendimiz kadar gözeterek mama ve su vermemiz gerektiği hatırlatılarak, hayvan hakları ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Denizli'de jandarma tarafından öğrencilere yaşamın sokaktaki hayvanlar için kolay olmadığı, onları da kendimiz kadar gözeterek mama ve su vermemiz gerektiği hatırlatılarak, hayvan hakları ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Arama Kurtarma Köpek Unsuru tarafından Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'ndeki Avni Özden İlköğretim Okulu öğrencilerine yaşamın sokaktaki hayvanlar için kolay olmadığı, onları da kendimiz kadar gözeterek mama ve su vermemiz gerektiği hatırlatılarak hayvan hakları ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme faaliyeti icra etti.

Bilgilendirme faaliyeti sonunda öğrenciler ile okulun bahçesinde bulunan ağaçlara kuş kafesleri asıldı. Daha sonrasında Arama Kurtarma Köpek Unsuru tarafından gösteri yapılarak çocuklara 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık oluşturuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Denizli su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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