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Son dakika haber! Jandarma, kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Jandarma, kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesinde bir şahsın evi ve eklentilerinde 55 kök kenevir bitkisi, 520 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesinde bir şahsın evi ve eklentilerinde 55 kök kenevir bitkisi, 520 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Oyalı Mahallesinde izinsiz keneviri ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine planlı ve titiz çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri şüpheli şahsın evi ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 55 kök kenevir bitkisi, evde ise 520 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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