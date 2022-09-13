Son dakika haber... Jandarma ekipleri servis araçlarını denetlemeye başladı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Elazığ'da jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının denetimine başladı. Elazığ'da jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının denetimine başladı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçlarının denetimine başladı. Denetimlerde okul servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu denetlendi. Özellikle servislerde bulunması mecburi 'Okul Taşıtı' yazısı, ışıklı 'dur' levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın tüpü, servis kapısının otomatik oluşu, camların sabit olması gibi hususların yanında araç şoförlerinin uygunluğu hususlar trafik timlerince denetlendi. Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulması konusunda da jandarma ekiplerince sürücülere uyarı yapıldı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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