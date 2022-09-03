Son dakika haberleri | Jandarma'dan kaçak motor yağı operasyonu: 31 bin 200 litre yağ ve binlerce malzeme ele geçirildi

Jandarma'dan kaçak motor yağı operasyonu: 31 bin 200 litre yağ ve binlerce malzeme ele geçirildi

Kaçak motor yağı operasyonu kamerada

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren 4 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyonlarda ele geçirilen litrelerce motor yağı ile binlerce bidon, kutu gibi malzeme kameraya yansıdı.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; şüpheli şahısların suç örgütü kurarak ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu motorin yağının farklı adreslerde üretilerek dağıtımının yapıldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Binlerce malzeme ele geçirildi

Operasyonlarda; 31 bin 200 litre madeni motor yağı, 47 adet 1 tonluk plastik bidon, 20 bin 200 adet tanınmış firmalara ait bidon, 18 bin 500 adet tanınmış firmalara ait kutu, 5 bin 500 adet etiket ile 1 adet lazer yazı ve etiket makinesi ele geçirildi. Ekiplerin ele geçirdiği binlerce malzeme ise kameralara yansıdı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs, "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu ile Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.