Son dakika haber! Jandarma'dan dron ile havadan denetim Son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Merkez Gölyaka ilçe bağlantı yolunda Jandarma ekipleri dron ile havadan denetim yaptı. DÜZCE (İHA) – Düzce Merkez Gölyaka ilçe bağlantı yolunda Jandarma ekipleri dron ile havadan denetim yaptı. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Gölyaka ilçe yolu güzergahında dron hava aracı ile özel trafik denetimi yaptı. Denetimde kırmızı ışık kuralına uymadığı ve emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne, bin 904 lira idari işlem cezası uygulandı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Gölyaka Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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