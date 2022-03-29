Son dakika haber... Jandarma, Dalaman ve Ortaca Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon düzenledi

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, sabah saatlerinde Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ile Ortaca Orman İşletme Şefliği'ne operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışanları dışarı çıkardığı ve binalardaki evrak ve bilgisayarlarda inceleme yaptığı belirtiliyor.

Operasyonda iki müdür ile bazı çalışanlar ve çevredeki çeşitli mahallelerin muhtarlarının ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Bu arda müdür ve şeflerin odalarının yanı sıra kamet ve araçlarında arama yapıldığı bildirildi. Sabah saat 06: 00'dan beri devam eden operasyonda bir yanda aramalar devam ederken diğer yanda da ifade alma işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa