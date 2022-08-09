Son dakika haber | Jandarma 14 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı Son dakika haberlerine göre Giresun'un Görele ilçesinde JASAT ekibi 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir kişiyi yakaladı. Giresun'un Görele ilçesinde JASAT ekibi 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 yaşındaki M.Ç. isimli firari şahsın Görele ilçesi Menteşe köyünde saklandığı duyumu üzerine harekete geçti. JASAT ve Görele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ve fiziki takip sonucu firari şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli şahıs M.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi. - GİRESUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Giresun Görele JASAT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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