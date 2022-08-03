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Son dakika haber: Jandarma 1 ayda 8 farklı suçtan 253 kişiye işlem yaptı

Son dakika haber: Jandarma 1 ayda 8 farklı suçtan 253 kişiye işlem yaptı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de jandarma ekipleri, 1 ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda 8 farklı suça karışan 253 kişiye işlem yaptı.

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Kayseri'de jandarma ekipleri, 1 ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda 8 farklı suça karışan 253 kişiye işlem yaptı.

Kayseri Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın Temmuz ayı içerisinde yaptığı çalışmaların istatistik bilgilerini paylaştı. Jandarma ekipleri, 'kasten yaralama', 'hırsızlık', uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'terör' 'izinsiz kazı yapmak', 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' ve 'yasa dışı bulunma' suçlarından 253 kişiye işlem yaptı. Jandarma ekipleri ayrıca, çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 233 şahsı yakalarken, koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 19 aile hakkında ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan yasal işlem yaptı.

Huzur güven uygulaması ile suça ve suçluya geçit verilmedi

Öte yandan, jandarma ekiplerinin il genelinde emniyet ve asayişin temini maksadıyla yaptığı Huzur Güven Uygulamasında; 16 bin 463 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 kişi yakalanırken, 575 umuma açık işyerinin de kontrol yapıldı. Ayrıca, kontrolü yapılan 7 bin 112 araçtan 23'ü trafikten men edilirken, 105 araca da idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan yapılan çalışmaların, vatandaşlarında desteği ile sürdürüleceği belirtildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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