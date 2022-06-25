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İzmir polisinden sahteciliğe geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de polis ekiplerinin uygulaması sırasında üzerinde sahte ehliyet çıkan şahsın ikametinde de arama yapıldı.

İzmir'de polis ekiplerinin uygulaması sırasında üzerinde sahte ehliyet çıkan şahsın ikametinde de arama yapıldı. Evinde sahtecilikte kullanılmak üzere çok sayıda materyal ele geçirilen şahıs, tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından geçen perşembe günü Konak ilçesi üzerinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında sahte ehliyet ele geçirildi. Şüphelinin Konak ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 1 adet yazıcı, 9 adet sahte kimlik kartı, 1 adet sahte çek baskısı, sahte belgelerde kullanmak üzere hazır bulundurulan 3 adet farklı şahıslara ait fotoğraf, 18 adet filigran baskısı bulunan kağıt, sahte belge düzenlemek için kullanılan 1 adet akrilik sprey boya, 4 adet cetvel ve gönye, sahte baskıda kullanılan 7 adet varak yaldızı, kart şekillendirmek için kullanılan 1 adet maket bıçağı, 3 adet harici hard disk, 3 adet flash bellek ve çok sayıda sahte baskıda kullanılmaya yarayan fotoğraf kağıdı ele geçirildi. Dün Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen B.Ö. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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