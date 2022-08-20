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Son dakika haber: İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığına geçit vermiyor

Son dakika haber: İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığına geçit vermiyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke, iki adet tabanca, cinsel içerikli ürün ve kaçak elektronik eşya ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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