Son dakika haber: İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı. İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın saat 16.30 sıralarında, Bornova Beşyol Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 20 arazöz ve 5 su tankeri ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçak ile havadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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