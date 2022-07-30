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İzmir haberi | İzmir'de metruk binada işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama

İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de metruk binada işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama İzmir'in Karabağlar ilçesinde, metruk bina içerisinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de metruk binada işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, metruk bina içerisinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saat 23.45 sıralarında Ordu Caddesi'nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, metruk binada birlikte yaşayan Kenan Yılmaz ile E.K., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.K., Yılmaz'ı karın ve kasık bölgesinden bıçakladı. Gürültü seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen Yılmaz'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Öte yandan, olayın şüphelisi E.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - 3. Sayfa

Karabağlar İzmir 3. Sayfa Haberler

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