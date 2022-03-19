Son dakika haber: İzmir'de jandarmadan siber operasyon: Bin 807 site kapatıldı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis, müstehcen içerikli ve terör propagandası yaptığı belirlenen toplam bin 807 internet sitesi mahkeme kararı ile kapatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında 2021 yılından bu zamana kadar icra edilen sanal devriye faaliyetleri neticesinde bin 290 yasa dışı bahis, 367 müstehcen içerikli paylaşımları bulunan ve 150 PKK, DEAŞ, FETÖ ve Sol Terör Örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen internet sitesini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında toplam bin 807 internet sitesi, mahkeme kararı ile kapatıldı.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda, adli makamlar tarafından gönderilen bin 575 dijital materyalin incelenmesi neticesinde elde edilen deliller ile 306 olayın aydınlatılması sağlandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa