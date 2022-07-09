İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İZMİR İzmir'in Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 7 bin 916 gram kubar esrar, 19 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 261 adet sentetik hap, 17 adet uyuşturucu içme aparatı ve bin 553 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.