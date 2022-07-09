İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonuİZMİR İzmir'in Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İZMİR İzmir'in Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 7 bin 916 gram kubar esrar, 19 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 261 adet sentetik hap, 17 adet uyuşturucu içme aparatı ve bin 553 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title