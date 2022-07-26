Son dakika haber: İzmir'de hızını alamayan araç takla attı: 2 yaralı

İzmir'de hızını alamayan araç takla attı: 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde virajı dönerken hızını alamayan otomobil takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 01.10 sıralarında Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarında bulunan Sadıkbey tramvay durağına yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan 35 BTY 24 plakalı otomobilin sürücüsü M.G., virajı dönmeye çalışırken hızını alamayıp demir bariyerlere çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki bulunan ve kimliği öğrenilemeyen kişi kazada hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise kazada yaralanan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, takla atan otomobil sürücüsü M.G., polis ekiplerince gözaltına alınırken, demir bariyerlere çarparak bir sitenin otopark kısmına düşen otomobilde ve park halindeki 2 otomobilde maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.