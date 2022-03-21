Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı - Haberler

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Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı

Son dakika haberler: İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekiplerinin iki ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına aldığı 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekiplerinin iki ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına aldığı 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evde hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu şüpheli M.Y. çalınan eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci olayda ise Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızev Mahallesi'nde bulunan bağ evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüpheli H.D., Ç.K., M.K. ve E.D.'yi çalınan eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haber! İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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