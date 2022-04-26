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Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce mesafeden görülebiliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken, yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlere müdahale devam ederken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görülebiliyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

geri dönüşüm, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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