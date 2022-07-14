Son dakika haber! İzmir'de fabrika duvarını kırıp hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! İzmir'de fabrika duvarını kırıp hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! İzmir'de fabrika duvarını kırıp hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde fabrika duvarını kırıp hırsızlık yapan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fabrika duvarını kırıp hırsızlık yapan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkiinde bulunan dalgıç pompa sistemleri fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar, dalgıç pompa sistemleri fabrikasının duvarını kırıp içeri girdi. Fabrika içerisinde 700 metre bakır kablo, 50 adet krom dalgıç pompa gövdesi ile fabrikaya ait güvenlik kamerası kayıt cihazını çalarak fabrikayı 100 bin TL değerinde zarara uğratan hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli C.A. ve H.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli O.T. ve V.S.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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