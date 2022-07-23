Son dakika haber! İzmir'de çekiciye çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

İzmir'in Selçuk ilçesinde seyir halinde olan araç çekiciye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında çekiciye çarpan araç sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 00.00 sıralarında, İzmir Aydın Otoyolu, Selçuk kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ulkan Peker idaresindeki seyir halinde olan 35 N 9183 plakalı Tofaş otomobil, T.Y. idaresindeki sağ şeritte seyir halinde olan 07 DFT 64 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, emniyet şeridindeki bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisindeki sürücü Ali Ulkan Peker, AKS ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, kaza nedeniyle otoyolun Aydın istikametinde tek şerit kapandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonucu otoyolda trafik yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa