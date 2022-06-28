Son dakika haber! İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı - Haberler

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Son dakika haber! İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı

Son dakika haberine göre Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca "Yakılan bir ateş, atılan bir sigara izmariti veya bırakılan bir çöp yetiyor ormanda yangın çıkartmaya. Orman yangınına sebep olma" mesajı verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman Genel Müdürlüğü Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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