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Son dakika haber: İsveç'te 300 kişinin bulunduğu feribotta yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: İsveç'te 300 kişinin bulunduğu feribotta yangın

Gelen son dakika haberine göre İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı.

İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı.

İsveç'in Gotland Adası'nın kuzeyinde bulunan ve içinde 300 kişinin olduğu tahmin edilen feribotta yangın çıktı. Feribotun bağlı olduğu Stena Line şirket Sözcüsü Stefan Elfström tarafından yapılan açıklamada, alevlerin kontrol altında olduğu ve şu ana kadar yaralanan olmadığı aktarıldı. Elfström ayrıca, feribottaki yolcularla ilgilenildiğini söyledi. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsveç 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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