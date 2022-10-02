Son dakika haber | İstanbul'un göbeğinde kadınların saç saça kavgası kamerada

İstanbul'un göbeğinde kadınların saç saça kavgası kamerada

İSTANBUL - Osmaniye'de cadde ortasında saç başa birbirine giren kadınlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen iki kadın grup henüz bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında birbirine girdi. Saç saça kavgayı gören çevredeki vatandaşlar kadınları güçlükle ayırırken o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı.