Son dakika haber | İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kumkapı'daki yangınla ilgili açıklama Son dakika haberleri... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kumkapı'daki depoda çıkan yangının, sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması sonucu çıktığını açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kumkapı'daki depoda çıkan yangının, sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması sonucu çıktığını açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Kumkapı Türkeli Caddesi üzerindeki operasyonlar sonucu elde edilen sahte ve kaçak ürünlerin bulunduğu depoda akşam saatlerinde çıkan yangın yan binalara da sirayet etmiş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülmüştü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması ve rüzgarla birlikte etkisini artırması neticesinde meydana geldiği duyuruldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü İstanbul Kumkapı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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