Son dakika haber | İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada

İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada

Kağıthane'de oynanan Bayburtspor-Bilecikspor maçı sonrası taraftar otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmişti

Saldırı öncesi stadyumda taraftarlar arasında yaşanan kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ortalığı savaş alanına döndüğü kavgada yumruk, tekme ve çöp kovasının havada uçuştu

İSTANBUL - Kağıthane'de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 6 el silah sıkılmıştı. Yaşanan saldırı öncesi tribün arkasında taraftarların birbirlerine girdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortalığı savaş alanına döndüğü kavgada yumruk, tekme ve çöp kovası havada uçuştu.

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü - Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'inci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'inci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden bir kaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı.

Otobüsün camını kırıp, silahlı saldırı düzenleyen yakalandı

Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bu esnada Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırılmıştı. Maçın 90'ıncı dakika attığı bir gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi. Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda bir kaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camları kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak 6 el ateş etmişti. Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, ateş açan şahsı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırı öncesi tekme, yumruk ve çöp kovalı kavga kamerada

Öte yandan maç sonrası yaşanan silahlı saldırı öncesinde tribünde Bilecikspor taraftarlarının Bayburtspor taraftarlarına saldırdığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bilecikspor taraftarı olduğu iddia edilen grup, tribününde karşı takımın taraftarlarına tekme ve yumruklarla saldırıyor. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, taraftarlar birbirlerine çöp kovası fırlatıyor.