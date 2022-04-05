İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

İstanbul, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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