Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri... - Haberler

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Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri...

Son dakika haberi: İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

El Kaide, İstanbul, El Nusra, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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