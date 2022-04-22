Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri...

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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