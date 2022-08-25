İstanbul, Bağcılar O-3 Yüzyıl istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi 3. Sayfa Haberleri İstanbul, Bağcılar O-3 Yüzyıl istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. İstanbul, Bağcılar O-3 Yüzyıl istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda emniyet itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevlilerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bağcılar İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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