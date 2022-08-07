Son dakika haber! İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi - Haberler

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Son dakika haber! İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi

Son dakika haber! İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi

Son dakika haberler... Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 3'ncü gününde de sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybının 41'e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı. - GAZZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sağlık Bakanlığı Filistin İsrail Gazze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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