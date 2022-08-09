Haber : Son dakika haber: İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

 - Güncelleme:
Son dakika haber: İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

Son dakika haberine göre İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistin'in El Halil kentinde 17 yaşındaki 1 genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistin'in El Halil kentinde 17 yaşındaki 1 genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki 1 genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden gencin adının Mo'men Yassin Jaber olduğu belirtilerek, Jaber'in açılan ateşte kalbinden vurulduğu aktarıldı. Jaber'in Al-Ahli Hastanesi'de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail, bugün 3 Filistinliyi daha öldürmüştü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki bir mahalleye baskın gerçekleştirmiş, bölgede tansiyonun yükselmesiyle çatışmalar patlak vermişti. Baskında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 40 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir gençte bulunuyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir İsrail'in arananlar listesinde bulunan El Fetih örgütünün silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları'nın üst düzey yöneticisi İbrahim Al-Nabulsi'nin evine baskın düzenlendiğini ve çıkan çatışmada Al-Nabulsi ile başka bir kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti. - EL HALİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sağlık Bakanlığı Batı Şeria Filistin İsrail 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title