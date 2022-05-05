İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler

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İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İsrail'in Elad kentinde iki saldırgan, ellerindeki silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı. 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi ise yaralandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetti, 1'i ağır en az 4 kişi ise yaralandı.

YAKALANMALARI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikoptere destekli operasyon başlattığı ifade edildi.

SİLAH, BALTA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tel Aviv, İsrail, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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