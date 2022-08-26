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Son dakika haber | Isparta'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Son dakika haber | Isparta'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'da park halindeki otomobilin kundaklaması nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Isparta'da park halindeki otomobilin kundaklaması nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı. Otomobilin kundaklanma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 11 Ağustos tarihinde Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 05.10 sıralarında park halindeki bir otomobilin yanına gelen 2 kişi araca benzin dökerek kundakladı. Otomobil çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek olayı O.K. ve S.T.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayla ilgili M.B.'nin de azmettirici olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilin kundaklanma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin motosikletle otomobilin yanına geldiği, daha sonra otomobilin yanmasıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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