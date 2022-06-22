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Son dakika haber! Isparta'da kadın cinayeti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Isparta'da kadın cinayeti

Son dakika haberleri... Isparta'da bir şahıs, tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürerek kaçtı.

Isparta'da bir şahıs, tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürerek kaçtı. Polis ekipleri her yerde cinayet şüphelisini arıyor.

Isparta'da dini nikahlı eşi Rabia Aydınlı ile görüşmek için Hızırbey Mahallesi 111. Cadde üzerindeki evlerine giden A.Y. (40), aile fertleriyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla evin içinde rastgele ateş açtı. Rabia Aydınlı ve annesi Ayfer Aydınlı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, A.Y. olay yerinden kaçtı. Aile yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Ayfer Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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