Son dakika: İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı Son dakika haberlerine göre İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı Isparta'da iş makinesinin yeraltındaki doğalgaz borusunu patlamasının ardından yangın çıktı. İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı ISPARTA - Isparta'da iş makinesinin yeraltındaki doğalgaz borusunu patlamasının ardından yangın çıktı. Yangında iş makinesi tamamen yanarken, belediye personeli 3 işçi yaralandı. Olay, Mehmet Tönge Mahallesi 248 Cadde'de meydana geldi. Isparta Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yol yapım çalışması sırasında asfalt kazıma için kullandığı iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sonrası kıvılcımın yol açmasıyla iş makinesi alev aldı. Yangında 3 işçi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri ve doğalgaz firmasına ait ekipler sevk edildi. İşçileri olay yerinde ilk müdahaleleri yapılırken, ambulanslarla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındılar. Polis ekipleri, yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz hattındaki vana kapatılırken, iş makinesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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