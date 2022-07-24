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Son dakika haberi... Kaygan yolun sebep olduğu kazalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Kaygan yolun sebep olduğu kazalar kamerada Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ıslak yol, otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasına ve dönüş yapmak isteyen motosikletin devrilmesine sebep oldu.

Kaygan yolun sebep olduğu kazalar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ıslak yol, otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasına ve dönüş yapmak isteyen motosikletin devrilmesine sebep oldu. Meydana gelen kazalar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde ıslak yol iki ayrı kazaya sebep oldu. Islak yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Aynı yolda dönüş yapmak isteyen motosiklet ise kontrolden çıkarak devrildi. Sürücülerin yara almadığı kazalar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kayrak refüje çarpması, dönüş yapmak isteyen motosikletin kayarak devrilmesi yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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