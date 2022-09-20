İşyerinden yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi
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- İşyerinden yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi Çorum'da bir ofisin penceresinden çıkan duman sonrası, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.
- İşyerinden yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi
ÇORUM - Çorum'da bir ofisin penceresinden çıkan duman sonrası, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.
Yangın, Yeniyol Mahallesi Yılmaz İş Merkezi'nde çıktı. İş merkezinin giriş katındaki dairede yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olayın yaşandığı bölgeye geldi. Dumanların yükseldiği işyerine pencereden demir korkulukları kırarak giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yapılan incelemelerde yoğun dumanın bazı kabloların yanması sonucunda çıktığı tespit edilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.