İşyerinden yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi 3. Sayfa Haberleri - İşyerinden yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi Çorum'da bir ofisin penceresinden çıkan duman sonrası, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. - İşyerinden yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi ÇORUM - Çorum'da bir ofisin penceresinden çıkan duman sonrası, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Yangın, Yeniyol Mahallesi Yılmaz İş Merkezi'nde çıktı. İş merkezinin giriş katındaki dairede yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olayın yaşandığı bölgeye geldi. Dumanların yükseldiği işyerine pencereden demir korkulukları kırarak giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan incelemelerde yoğun dumanın bazı kabloların yanması sonucunda çıktığı tespit edilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın İtfaiye Çorum 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İşyerinden yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.