Son dakika haber: İran'da terör saldırısı hazırlığındaki 10 DEAŞ üyesi tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı, Muharrem ayı törenlerinde ülkenin farklı şehirlerinde terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlanan 10 DAEŞ terör örgütü üyesinin tutuklandığını duyurdu.

İran'da, bu yıl Temmuz ayına tekabül eden Muharrem ayı törenlerinde ülkenin farklı şehirlerinde terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlanan 10 DAEŞ terör örgütü üyesi tutuklandı. Konuya ilişkin İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin bomba yapımında kullanılan malzemeler ve silahlar ile birlikte yakalandıkları belirtildi. Açıklamada, "Ülkenin farklı noktalarında kanlı terör eylemleri hazırlığında olan DAEŞ mensubu 10 terörist yakalandı. Teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 güvenlik mensubu yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

İstihbarat Bakanlığı ayrıca Muharrem ayı törenlerine katılacak olan İranlılardan dikkatli olmalarını ve şüpheli gördükleri şahısları güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. - TAHRAN